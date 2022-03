Final sensacional na Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Chelsea

A vitória do Liverpool sob o Chelsea, valendo pela final da EFL Cup, encheu os olhos dos admiradores do futebol ao redor do mundo. “Sensacional”, diz o policial militar Jean Fagundes, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. “De tirar o fôlego”, completa o empresário Harry Lawton, em Galway, na Irlanda. Os elogios seguem no mesmo nível mundo afora.

O resultado da partida nos 90 minutos foi 0 x 0, o que levou a decisão final para os pênaltis, que terminou em 11 x 10. Nesta disputa eletrizante, o espanhol Kepa entrou em campo substituindo Mendy no gol para fazer o que mais sabe: defender pênaltis. Porém, terminou não defendendo nenhum e ainda perdendo o que bateu. Mandou a bola longe do gol.

“No tempo regulamentar das duas equipes se respeitaram em campo, muito diferente do que ocorre em jogos valendo pelos campeonatos no Brasil. O jogador honra o nome dele, do clube e da competição. Não fica reclamando do juiz e nem procurando confusão. Buscam jogar bola e como jogaram bonito, dos dois lados”, observa Jean Fagundes.

A festa da vitória do Liverpool foi comemorada em vários países da África, América Sul e Europa. Kelleher, o goleiro do Liverpool, movimenta as casas de apostas na Irlanda. O irlandês Harry Lawton, que considerou o jogo final da Copa da Liga Inglesa como “de tirar fôlego”, teve motivo a mais para torcer pelo time do coração. Gritou tanto que ficou quase sem voz.

Os dois lados criaram lances de gol, tendo inclusive a bola balançando as redes, porém, com o auxílio do VAR, o árbitro da partida anulou. Matip marcou para o Liverpool, mas o VAR, apontou irregularidade e foi anulado. Lukaku marcou para o Chelsea, mas o VAR apontou irregularidade e o árbitro anulou. Dois lances que geraram fortes debates nas redes.

O jogão do final de semana, que movimentou as casas de apostas mundo afora, teve chances claras desperdiçadas pelos dois lados. Em um deles, Mount, do Chelsea, após receber um passe espetacular de Pulisic, invadiu a grande área, teve a calma para escolher o canto certo, mas a bola bateu na trave e saiu na direção da lateral do campo.

Os goleiros também trabalharam muito. Em um lance, Mané executou uma belíssima jogada na grande área, forçando o goleiro Mendy a fazer uma defesa espetacular. Mendy ainda fez outra grande defesa, quando mandou para longe uma cabeçada do atacante Van Dijk. Na estatística da ESPN, Mendy fez seis grandes defesas.

Ao final dos 90 minutos e da prorrogação, os jogadores das duas equipes foram posicionados no Centro do Campo para as cobranças de pênaltis. Foram 22 cobranças, sendo que o goleiro Kepa, que havia entrado para ser o herói, terminou sendo o vilão. Além de não pegar nenhum pênalti, botou para longe o que bateu. Festa do Liverpool.