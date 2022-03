Resultado da primeira chamada do Prouni 2022 será divulgado nesta quarta-feira, 2

O resultado da 1ª chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) está previsto para ser divulgado nesta quarta-feira (2). As inscrições foram realizadas no período entre 22 e 25 de fevereiro.

O Programa oferta bolsas de estudo, integrais (100%) e parciais, referente a 50% do valor da mensalidade do curso, seja de graduação ou sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.

Puderam participar da seleção estudantes que realizaram o Enem, tanto a edição de 2021 como também na de 2020, e que alcançaram, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do Exame. O estudante também não pode ter tirado zero na prova de redação nem ter participado do Exame na condição de treineiro.

Ao todo, o Prouni 2022 está ofertando 19.584 cursos com oferta de bolsas em 1.085 instituições privadas de ensino superior, em todos os estados e no Distrito Federal. Os cinco estados com os maiores números de bolsas ofertadas são: São Paulo; Minas Gerais; Paraná; Rio Grande do Sul; e Bahia.

No Rio Grande do Norte foram ofertadas 2.637 bolsas, sendo 2.079 integrais e 558 parciais.

Nesta 1ª edição do Prouni, além do recorde no total de bolsas ofertadas, outro destaque é que a oferta de bolsas integrais é quase o dobro do número de bolsas parciais.

CRONOGRAMA

- Resultado dos pré-selecionados: 1ª chamada - 2 de março; 2ª chamada – 21 de março.

- Comprovação das informações da inscrição: 1ª chamada – 3 a 14 de março; 2ª chamada – 21 a 29 de março.

- Lista de espera: 4 e 5 de abril (manifestar interesse em participar); 7 de abril (divulgação dos pré-selecionados em lista de espera); 8 a 13 de abril (comprovação das informações dos pré-selecionados em lista de espera).