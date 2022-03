Aulas na rede municipal de ensino de Mossoró serão iniciadas na próxima segunda, 7

As atividades referentes ao ano letivo 2022 serão retomadas no formato presencial, respeitando os protocolos de biossegurança de combate à Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o planejamento para o reinício das aulas envolve questões como a garantia da merenda e do transporte escolar, a contratação de professores temporários e a manutenção de unidades de ensino da rede, além de formações contínuas com gestores, supervisores, secretários escolares e professores.