Roubo atrasa inicio de aulas presenciais na Escola Maurício Fernandes em Mossoró-RN

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Maurício Fernandes da Silva, que foi recém-criada na Leste Oeste pela Prefeitura Municipal de Mossoró-RN, foi roubada duas vezes nas últimas semanas, tendo os ladrões levado tudo que puderam de valor, inclusive parte da rede elétrica, a merenda e até o fogão. Por esta razão, a Secretaria Municipal de Educação decidiu por suspender o início das aulas presenciais, que estava previsto para esta segunda-feira, dia 7, até que o que foi roubado seja reposto.

Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Educação informa que as aulas serão online.

As mães dos alunos fizeram contato com o MH, avisando que na próxima segunda-feira, dia 7, vão fazer um protesto em frente. Ana Célia disse que quer que as aulas sejam iniciadas imediatamente, pois aula presencial é o que sua filha precisa. Em contato com a Secretaria Municipal de Educação, o MH foi informado que não tem como iniciar as aulas presenciais nesta escola, nas condições que foi deixada pelos ladrões e está trabalhando para resolver a questão.

Quanto as outras escolas do município, que também foram roubadas (Estrada da Raiz, Hipolito, entre outras), a Secretaria de Educação confirmou que está trabalhando para suprir o que foi roubado e iniciar as aulas presenciais o mais rápido possível. Existem caso de escolas, que por está sem manutenção há muito tempo, como é o que caso da Escola do Jucuri, segundo a secretária Hubeônia Alencar, está sendo necessário fazer uma ampla reforma.

Com relação a situação da Escola Municipal Maurício Fernandes, a diretoria da escola enviou um comunicado neste final de semana aos pais dos alunos matriculados, avisando-os que não será possível iniciar as aulas em função da ausência da estrutura e os insumos necessários.





Em entrevista na Rádio Difusora, o prefeito Allyson Bezerra disse que conversou com os diretores das escolas e cobrou deles que não escondessem problemas.

Segundo ele, se existe um problema numa escola é para encarar de frente, buscando resolver. Ele pede apoio da população, dos pais dos alunos e dos vereadores do município para preservar o patrimônio público. Já Secretaria de Segurança confirma que intensificou o trabalho de patrulhamento nas escolas e também UBS. Esta semana ainda entra no processo de conclusão o curso de tiro para armar a guarda municipal.

Sobre a Escola Maurício Fernandes, a Secretaria Municipal de Educação enviou uma nota.





TRABALHANDO PELA EDUCAÇÃO DE MOSSORÓ

A Secretaria Municipal de Educação informa que a Escola Municipal Maurício Fernandes (antigo Colégio Evangélico) retornará na próxima segunda-feira (07), com aulas remotas. As aulas presenciais não serão possíveis no momento em razão de dois arrombamentos ocorridos recentemente na unidade, sendo o último dele durante o carnaval. Foram furtados computadores e outros equipamentos de informática, utensílios de cozinha, botijão de gás, instrumentos musicais e caixas de som, além da fiação elétrica - comprometendo totalmente o funcionamento e portanto o início das aulas presenciais. O muro da escola foi danificado e as salas foram reviradas.

Ciente dos arrombamentos, a direção da escola adotou as medidas cabíveis junto à Polícia Civil, realizando Boletim de Ocorrência (BO). O primeiro caso aconteceu dia 20 de fevereiro e o segundo dia 1º de março.

A Prefeitura já iniciou o processo de reposição dos equipamentos e da nova instalação elétrica. O município reforça que está trabalhando para resolver os problemas da unidade o mais rápido possível cumprindo todos os trâmites legais no que tange a aquisição de novos equipamentos. Em razão disso, os alunos da unidade seguirão com aulas on-line.

Mossoró-RN, 5 de março de 2022

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Comunicação