Interessados em matricular estudantes na educação de Mossoró devem buscar secretária

Os pais ou responsáveis que ainda desejam matricular os seus filhos em escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) de Mossoró podem se dirigir à Coordenadoria de Registro e Inspeção Escolar, na sede da Secretaria de Educação (Centro Administrativo da Cidadania, bairro Aeroporto), e consultar as vagas que não foram preenchidas durante as etapas regulares do calendário.

O calendário de matrículas na Rede Municipal de Ensino foi encerrado no dia 28 de fevereiro. O processo foi realizado pela primeira vez no formato 100% virtual, por meio da plataforma “Mossoró Digital”.

A partir de agora, com todas as fases do calendário já cumpridas, a matrícula passa a ser feita no próprio setor de Registro Escolar, também através da plataforma “Mossoró Digital”, como explica o gerente executivo de Avaliação, Planejamento, Inovação e Tecnologia da SME, professor Hélio Oliveira.

“Informamos à sociedade que o calendário de matrículas foi encerrado no dia 28 de fevereiro, com o edital de vagas remanescentes, oportunidade em que a Rede Municipal disponibilizou mais de 3,6 mil vagas em todos os níveis de ensino. Agora, o pai ou responsável que tenha interesse em matricular o seu filho deverá procurar o setor de Registro e Inspeção Escolar na própria Secretaria para verificar a disponibilidade de vaga e, na Secretaria, efetivar essa matrícula na vaga ainda existente”, enfatizou Hélio Oliveira.

Considerando todas as etapas do calendário de matrículas, iniciado no dia 22 de dezembro de 2021, a Rede Municipal de Ensino de Mossoró ofertou, no total, mais de 23 mil vagas para o ano letivo de 2022, sendo que mais de 20 mil matrículas foram realizadas no decorrer do processo.

Ao longo de todas as etapas, os pais puderam realizar a matrícula dos seus filhos em um formato 100% on-line, sem filas, sem demora, graças à plataforma “Mossoró Digital”.

O sistema garantiu total transparência ao processo e comodidade às famílias, que realizaram as matrículas por meio de celular ou computador, sem a necessidade de se deslocar até a escola ou Unidade de Educação Infantil.