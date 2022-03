MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/03/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

A pedido do governo, Senado deixa projetos dos combustíveis para esta quinta, dia 10

Governo do RN busca parceria com a Codevasf para concluir pavimentação da Estrada do Melão



80% da população do RN já está vacinada com as duas doses contra a Covid

Governo proíbe nomeação de comissionados condenados na Lei Maria da Penha no RN

TRE-RN determina novas eleições em Pedro Velho após manter cassação de prefeita e vice

Casos de dengue crescem em mais de quatro vezes no período de um mês no RN

“Eu sei que se não fossem eles, eu não estaria com meu filho aqui”, diz mãe de rapaz salvo por bombeiros

Reunião entre ministros da Ucrânia e Rússia termina sem progresso de cessar fogo. Maternidade é bombardeada em Mariupol