Após dois anos sem ocorrer devido a pandemia, Corrida Pela Fé chega a sua 8ª edição

Iniciado em 2013, o evento esportivo reúne corredores de Mossoró em uma ação que destaca a importância de praticar exercícios físicos a necessidade de ajudar o próximo, visto que toda a verba arrecadada com as inscrições é revertida em doações de alimentos para o Lar da Criança Pobre. As inscrições para a corrida seguem até o dia 16 de março, por meio do site www.tesportes.com.br;. Já a corrida acontecerá no dia 15 de abril; saiba mais sobre a Corrida Pela Fé.