MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/03/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.



CONFIRA OS DESTAQUES

Prefeitura propõe maior reajuste salarial da história de Mossoró para professores: 33,67%



Aumento da gasolina, diesel e gás de cozinha passam a valer a partir de hoje

Lei dos Combustíveis: Senador Potiguar é destaque nos principais jornais do País

Preço do gás natural será mantido no RN mesmo com a alta dos combustíveis

RN já vacinou 50% das crianças do estado com a primeira dose contra a Covid-19

Número de homicídios de jovens entre 15 e 29 anos tem redução de 35,2% no RN

Trânsito é vida: faixas de pedestres garantem segurança no perímetro escolar

TRE-RN já recebeu 3.596 novas urnas eletrônicas para as Eleições 2022