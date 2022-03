MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/03/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

Professores da rede municipal de Mossoró acatam proposta com reajuste de 33,67%

PMM obtém renovação antecipada de laudos para funcionamento do Nogueirão

Trânsito é vida: De quem é a preferência na rotatória: quem está ou quem se aproxima?

Em dois anos de pandemia da Covid-19, saúde pública do RN salvou 16 mil vidas

Fátima destaca importância do Proedi para o fortalecimento da indústria no Rio Grande do Norte

CAE convoca presidente da Petrobras para explicar reateamento de 101 bilhões aos acionistas

Rússia e Ucrânia tem novas rodadas de negociações por cessar fogo; Kiev registra explosões