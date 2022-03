Foro de Moscow 14 mar 2022 - Alta dos combustíveis: as ameaças de Bolsonaro

Alta dos combustíveis: as ameaças de Bolsonaro

EDIÇÃO: 533

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @williamrobson e @bruno_barretojor, destaca a pressão do presidente Bolsonaro sobre os donos de postos para que baixem o preço dos combustíveis. Ele sugeriu notificar quem não reduzisse o valor. Os postos falam de livre mercado.

1 - Após Bolsonaro falar que vai notificar por redução na bomba, postos dizem que preço não é tabelado

2- Com gol aos 46 minutos do 2º tempo, Potiguar vence o ABC no Nogueirão

3- Vereadora de Mossoró Larissa Rosado, faz reunião de planejamento para candidatura à Federal

4- Ezequiel Ferreira é “Ás” ou “Melé”?

5- Abastecer com etanol é mais vantajoso em alguns postos no RN

6- Retomada de aulas presenciais tem ônibus para atender estudantes

7- O triunfo do êxito alheio e inspirador de jovens estudantes

