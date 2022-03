Idosos começam a ser imunizados com a 4ª dose contra Covid-19 em Mossoró. Idosos de 60 anos ou mais que tomaram a Dose de Reforço (DR) há quatro meses ou até o dia 15 de novembro de 2021, já podem procurar os postos de vacinação para tomar a 4ª dose. A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró está acontecendo em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 47 ao todo, e em vários pontos extras durante toda a semana. Nos fins de semana, a vacinação também acontece em duas UBSs e no Partage Shopping Mossoró.