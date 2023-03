STF abre investigação contra o senador José Agripino

O presidente nacional do DEM, senador Potiguar José Agripino Maia, virou alvo de investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido do Procurador Geral da República.

Conforme documento assinado pelo procurador geral Rodrigo Janot, o objetivo é investigar se o senador recebeu R$ 1 milhão em propina durante o governo Rosalba, no RN.

Janot destaca o depoimento (delação premiada) do empresário George Olímpio que disse ter sido extorquido em R$1 milhão por José Agripino para facilitar a inspeção veicular.

O pedido de abertura de inquérito feito por Janot, recebeu sinal positivo da ministra Cármem Lúcia, sexta-feira, 20, da semana passada. O processo vai correr em segredo de justiça.

Zé Agripino foi denunciado pelo empresário, advogado e chefe do esquema crimino George Olímpio. Conforme os promotores, Olímpio montou grande esquema de corrupção.

O senador diz desconhecer o pedido de abertura de inquérito. Afirma que não foi citado ainda. As declarações de José Agripino foram ao jornal Estado de São Paulo.

Veja nota:

Não tenho qualquer informação sobre as razões que estejam ensejando a reabertura deste assunto. A meu juízo, trata-se do reposicionamento de uma pessoa que voluntaria e anteriormente foi ao cartório 7º Ofício de Notas de Natal (RN) declarar o contrário do que se supõe estar dizendo agora.



Este assunto, tratado em 2012, gerou processo de investigação pela Procuradoria Geral da República que, em 31 de outubro de 2012, o arquivou pela “inexistência de indícios, mínimos que sejam, que confirmem a afirmação de que o Senador José Agripino Maia teria recebido doação eleitoral ilícita do grupo investigado na operação ‘Sinal Fechado’”.



Coloco-me, entretanto, à disposição da justiça para os esclarecimentos que se venham a fazer necessários.



Senador José Agripino (Democratas-RN)

24 de março de 2015

