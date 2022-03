Selo OAB Recomenda: cursos de Direito da Uern recebem a honraria

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entregou, na última quarta-feira (16), em Brasília, o Selo OAB aos cursos de Direito do Campus Central, em Mossoró, e do Campus Avançado de Natal da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), além de outras instituições.

Para receber a honraria, estiveram presentes na solenidade o professor Lauro Gurgel, chefe de Gabinete, representando no ato a reitora Cicilia Maia e a Diretoria da Faculdade de Direito do Campus Central, e o professor Claudomiro Batista, do curso de Direito de Natal.

“Esse reconhecimento da OAB revela a boa qualidade dos cursos de Direito da Uern, resultado do esforço dos corpos discente, docente e técnico-administrativo, bem como do empenho da gestão superior. É verdade que ainda precisamos investir em infraestrutura e pós-graduação sobretudo, mas essa premiação nos dá ânimo para melhorar cada vez mais”, disse o professor Lauro Gurgel.

O Selo OAB Recomenda é concedido a cada três anos, quando os cursos apresentam bom desempenho em termos de aprovação no Exame da Ordem e no conceito do ENADE.

Na atual edição, de 1.255 cursos foram avaliados no País e apenas 192 obtiveram nota superior a sete, sendo agraciados. Esta é a quarta vez seguida que a OAB concede o prêmio ao curso do Campus Central, e a segunda, também consecutiva, que o de Natal recebe a honraria.

De acordo com o professor Claudomiro Batista, “isso mostra que um grupo pequeno de cursos de universidades e cursos que são realmente bons. Eles atraem os melhores alunos”, daí que isso evidencia que “o curso é bom, está indo no caminho correto”.

A entrega do selo contou com a presença do novo Presidente da Ordem, Beto Simonetti.