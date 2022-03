Pelotão Ambiental da GCM resgata duas serpentes e as devolve a natureza, em Mossoró

Neste domingo (20), as equipes do Pelotão de Ações Ambientais (PAAM), pertencentes à Guarda Civil Municipal (GCM), foram acionadas através do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS) para o resgate de duas serpentes na área urbana de Mossoró.

A primeira ocorrência foi relacionada a uma cobra-cipó-verde, popularmente conhecida como cobra-corre-campo, localizada no bairro Integração.

O segundo chamado ocorreu no bairro Aeroporto 2, zona sul. Na ocasião, uma cobra jiboia de quase 2 metros foi resgatada pelos agentes do pelotão.

Os animais silvestres foram resgatados e devolvidos ao seu habitat natural. Johny Alves, guarda civil municipal, participou dos resgates.

O agente orienta que ao perceber a presença de animais silvestres, a população deve entrar em contato com as autoridades locais para a captura. O profissional explica que alguns animais são nocivos à saúde humana. Neste sentido, é fundamental evitar proximidade com eles.

“Quando realizamos o atendimento no bairro Integração, localizamos a cobra-corre-campo. Verificamos que não havia nenhum dano à saúde do animal, fizemos o resgate e o devolvemos ao seu habitat natural”, relatou Johny Alves.

Ele destaca que no atendimento realizado na rua José Galdino Cavalcante, bairro Aeroporto, ficou surpreso quando viu o porte do animal. A jiboia de quase dois metros estava enrolada em uma motocicleta. O agente conta que foi preciso muita cautela para o resgate da serpente.

“A jiboia estava em cima de uma motoneta. Deu bastante trabalho, pois o animal era muito grande e pesado. Foi difícil fazer o resgate até o local de soltura, mas conseguimos. A cobra estava sadia, o transporte foi realizado com sucesso”, disse.

“Orientamos toda a população para quando avistar alguma serpente ligar imediatamente para a central da Guarda Municipal através do número 153, ou para o número 190 da Polícia Militar. Lembramos que danos a esses animais configuram crime ambiental. Portanto, se tiver com medo, não ameace, não realize nenhum tipo de agressão contra o animal, apenas ligue para o serviço de emergência”, lembrou.