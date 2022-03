Estudantes não selecionados nas chamadas do Prouni 2022 podem integrar lista de espera

Com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) os estudantes podem tentar ingressar no ensino superior através de diversos programas estudantis, como o Programa Universidade Para Todos ( Prouni ).

Através desse programa é possível conseguir bolsa de estudo parcial (que cobre 50% da mensalidade) ou integral (que cobre 100% da mensalidade) em instituições de ensino superior particulares.



O resultado da segunda chamada do primeiro semestre do programa foi divulgado no último dia 21. Agora, os estudantes pré-selecionados têm até o dia 29 de março para comprovar informações como renda familiar e comprovante de conclusão do ensino médio, prestadas no ato da inscrição.

Interessada em uma bolsa de estudo integral no curso de Fisioterapia, a estudante Vanessa Lima, 25, que esperava ansiosa pela divulgação do resultado, não foi contemplada na primeira chamada mas não desistiu e agora aguarda a divulgação da lista de espera.

“Eu me preparei muito para o Enem pois eu sabia da chance de conseguir uma bolsa por algum programa de governo. Com as minhas notas, acredito que eu consiga alcançar o meu objetivo que é me formar na graduação dos meus sonhos com o benefício do programa”, afirma a jovem. Para a estudante que não tem condições de pagar por um curso particular, o auxílio do Prouni, do Fies ou do Sisu é fundamental.

Para aqueles que não foram contemplados na primeira chamada, assim como Vanessa, mas ainda desejam pleitear uma vaga através do Prouni, entre os dias 4 e 5 de abril poderão manifestar interesse em continuar disputando as bolsas de estudo através da lista de espera.

Veja abaixo os critérios para participar da lista:

Lista de espera para a 1ª opção de curso para quem foi:

Reprovado nas duas chamadas regulares;

Pré-selecionado na segunda opção de curso, mas reprovado por não formação de turma.

Lista de espera para a 2ª opção de curso para quem foi:

Reprovado nas duas chamadas regulares (e não houve formação de turma na primeira opção de curso);

Pré-selecionado na 1ª opção, mas reprovado porque não houve formação de turma.

Cronograma do Prouni

Comprovação das informações da 2ª chamada: 21 a 29 de março

Inscrição na lista de espera: 4 a 5 de abril

Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 7 de abril

Comprovação das informações dos aprovados na lista de espera: 8 a 13 de abril.