Defesa Civil realiza monitoramento das chuvas e reforça canais de atendimento

Devido aos riscos de chuvas intensas, a Defesa Civil de Mossoró intensifica o monitoramento do cenário meteorológico para o município. De acordo com a nova previsão anunciada nesta quarta-feira (23), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o município de Mossoró segue na faixa laranja, podendo ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.



Por meio do painel de monitoramento, instalado na Coordenação Municipal de Defesa Civil de Mossoró, as equipes acompanham os alertas emitidos pelos principais institutos de meteorologia. “Hora a hora monitoramos os canais meteorológicos. E assim, estamos preparados para emitir alertas à população e cair em campo para resguardar a vida do cidadão mossoroense”, enfatizou Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil.



Segundo previsão do INMET, o grau de severidade foi classificado como: Perigo. O alerta foi gerado pela instituição na manhã desta terça-feira (22), e uma nova notificação na manhã desta quarta-feira (23). A previsão de início foi às 10h da manhã, sendo finalizada às 10h desta quinta-feira (24).



Titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), Cledenilson Morais tranquiliza a população e reforça os números emergenciais para mobilizar a Defesa Civil. “Temos um atendimento 24h, através do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança (CIOTS). As equipes atendem pelos telefones 153, 156 e 199. A Defesa Civil está preparada, temos uma equipe treinada e capacitada para atuar em caso de qualquer eventualidade”, explicou.



“Estamos continuamente acompanhando a previsão do tempo para a cidade de Mossoró. Prevendo o cenário mais crítico, a Defesa Civil está sempre em alerta atendendo a população e minimizando os impactos causados pelas chuvas”, disse Alcivan Gama.



A Defesa Civil pode ser acionada por meio do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS), através dos números 153, 156 e 199; como também pela plataforma “Mossoró Digital”. A central de atendimento funciona todos os dias da semana. A ligação é gratuita.