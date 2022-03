Ampliação da Lagoa do Bispo reduziu inundações na Cobal e na Nova Betânia

Forte chuva nesta sexta-feira, 25, provocou alagamentos em diversas regiões da cidade de Mossoró, sendo que na maioria dos locais, as obras de desobstrução de galerias e ampliação e estruturação das lagoas de estabilização, os prejuízos dos moradores foram amenizados.

As áreas que alagam, com água entrando nas casas, como na Avenida João da Escóssia, imediações da Cobal, Lagoa do Mato, Redenção, Rua Riachuelo (bairro Santo Antônio), Avenida Diocesana e o Centro da cidade, suportou relativamente bem a quantidade de água da chuva, apesar da intensidade de 70mm no final da tarde desta sexta-feira, 25.

De acordo com Alcivan Gama, da Defesa Civil, as obras de ampliação da capacidade de armazenamento da Lagoa do Bispo, evitou alagamentos intensos e demorados na região da Cobal e também na Avenida João da Escóssia e Amaro Duarte.

Nestes dois locais, que recebe toda a água do bairro Nova Betânia, que está impermeabilizada com calçamento e asfalto, a água subiu durante a chuva, entrando nas casas, mas rapidamente conseguiu baixar, tendo sido drenada para a Lagoa do Bispo, que suportou bem a demanda e foi liberando aos poucos, para não alagar na região da Cobal, como ocorria antes.





Segundo Alcivan Gama, a Lagoa do Bispo foi fundamental para amenizar os transtornos com alagamentos nas regiões da Cobal e João da Escóssia. “Se não fosse a lagoa de captação, talvez teríamos sérios problemas na cidade”, pontuou Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil.

Na região da Lagoa do Mato, região sul de Mossoró, a Lagoa encheu com a água da região da Boa Vista e também do Belo Horizonte. Manilha que escoa a água desta região, não suportou a demanda. Para se resolver esta problema, só abrindo uma rua inteira para fazer uma galeria embaixo para escoar a água da lagoa e não prejudicar quem construiu casa dentro.





Também por falta de planejamento no passado, as casas do Aeroporto II e do 3 Vinténs também alagaram. No Aeroporto, o trabalho já realizado pela Prefeitura foi muito importante, amenizou o sofrimento dos moradores. Já no 3 Vinténs, uma obra mal feita na gestão de Rosalba (2017 a 2020), joga água em algumas casas. Esta obra precisa ser readequada.

O Canal do Thermas transbordou nas ruas Juvenal Lamartine e Riachuelo, entrando nas casas. O secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima, já havia observado que o canal está muito danificado em vários trechos e precisa de ampliação para suportar a demanda de água que desce dos abolições, passa pelo Thermas e toda a região dos bairro Santo Antônio, Bom Jardim e Barrocas. Esta obra, no entanto, requer um grande investimento.

O alerta principal é com o Rio Mossoró, no caso de sangria da Barragem de Santa Cruz, em Apodi. Com a sangria deste reservatório, toda água do Alto Oeste vai passar por Mossoró e, a possibilidade de alagar casas no Alto da Conceição, Centro, Paredões e Barrocas é grande.

A Defesa Civil segue em alerta, monitorando as previsões meteorológicas e acompanhando pontos críticos. Segundo a previsão da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), Mossoró pode ser atingida por mais chuvas neste sábado, dia 26.

A população pode acionar o Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS), através dos números 153 (Guarda Municipal), 156 (Trânsito) e 199 (Defesa Civil). A central de atendimento funciona todos os dias da semana. A ligação é gratuita.