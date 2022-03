Ucrânia poderá aceitar status neutro para conseguir um acordo de paz

A próxima rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia será realizada em Istambul nesta terça-feira (29), informou a presidência da Turquia.

O encontro entre representantes dos países acontecerá após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarar no domingo (27) que a Ucrânia está pronta para aceitar um status neutro como parte de um acordo de paz.

“Garantias de segurança e o status neutro e não nuclear de nosso estado. Estamos prontos para aceitar isso. Este é o ponto mais importante”, disse Volodymyr Zelensky.

As negociações em Istambul, segundo o Kremlin, buscam um acordo de paz entre as delegações para interromper a guerra, que teve início em 24 de fevereiro. Os negociadores devem chegar à Turquia ainda nesta segunda-feira (28), mas é improvável que as negociações ocorram ainda hoje.

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega turco, Tayyip Erdogan, concordaram em uma ligação telefônica no domingo para Istambul sediar o encontro.

Até agora, Ucrânia e Rússia se sentaram à mesa para algumas rodadas de negociações. Houve a tentativa de abertura de corredores para retirada da população e chegada de ajuda humanitária.

PUTIN PODE QUERER UCR NIA DIVIDIDA, COMO COREIAS

O chefe da inteligência militar da Ucrânia diz que o presidente russo, Vladimir Putin, pode estar tentando dividir a Ucrânia em duas – como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

O general de brigada Kyrylo Budanov, chefe da Agência de Inteligência de Defesa da Ucrânia, disse que as operações da Rússia em Kiev falharam e agora é impossível para o exército russo derrubar o governo ucraniano. A guerra de Putin agora está focada no sul e no leste do país, disse ele.

“Há razões para acreditar que ele está considerando um cenário ‘coreano’ para a Ucrânia. Ou seja, [as forças russas] tentarão impor uma linha divisória entre as regiões desocupadas e ocupadas de nosso país. Na verdade, é uma tentativa de criar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul na Ucrânia.”

KIEV AFROUXA TOQUE DE RECOLHER ENQUANTO ATAQUES RUSSOS CONTINUAM

O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, anunciou nesta segunda-feira (28) um leve afrouxamento do toque de recolher na capital ucraniana.

Em um post em sua conta no Facebook, Klitschko disse: “Amigos! Informações importantes! O toque de recolher está mudando em Kiev e na região. A partir de hoje, 28 de março, o toque de recolher começará uma hora depois e terminará uma hora antes. Durará das 21h às 6h”.

As autoridades locais anunciaram anteriormente que as aulas na capital seriam retomadas em formato online nesta segunda. O prefeito também cancelou um plano para um toque de recolher prolongado no fim de semana.