Cidade Oeste recebe Trailer da Vacina contra a covid-19 nesta terça, 28

A campanha “Mossoró Vacina” vai realizar a vacinação itinerante nesta terça-feira (29) no conjunto Cidade Oeste, bairro Itapetinga – saída para Governador Dix-sept Rosado – em frente à Igreja Cristã Evangélica. O Trailer da Vacina vai funcionar no local das 8h às 11h.

No Trailer da Vacina será disponibilizada a vacina para todos os grupos a partir de 5 anos de idade. Estarão disponíveis a 1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2), Dose Pediátrica (DPed), Dose de Reforço (D3) e 4ª Dose (D4). A vacinação itinerante tem como objetivo levar as vacinas aos locais mais distantes do Centro de Mossoró e facilitar o acesso à população.

Além da vacinação itinerante no Cidade Oeste, nesta semana a vacinação da Covid-19 vai acontecer em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) desta segunda-feira (28) até a sexta-feira (1º); Partage Shopping Mossoró desta segunda-feira (28) até a quinta-feira (31) das 10h às 18h; UnP - terça (29) e quarta-feira (30) – das 8h às 18h, Big Bompreço – quinta-feira (29) das 8h às 16h e Faculdade de Enfermagem (FAEN) na quinta-feira (29) das 8h às 16h.

VACINAÇÃO NO FIM DE SEMANA

A Coordenação de Imunizações de Mossoró divulgou os números da vacinação realizadas no sábado (26) e domingo (27) em três pontos, UBS Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel e, UBS Chico Costa – ao lado da UPA do Santo Antônio e Partage Shopping Mossoró.

De acordo com os números, a vacinação no fim de semana apresentou uma queda em relação ao fim de semana anterior. Nos dois dias, nos três pontos de vacinação foram aplicadas 1.566 doses.

PONTOS DE VACINAÇÃO NESTA SEMANA EM MOSSORÓ

UBSs nas zonas urbana e rural das 7h às 11h e das 13h às 17h;

Partage Shopping Mossoró até quinta-feira (31) das 10h às 18h;

UnP terça-feira (29) e quarta-feira (30) das 8h às 18h;

Vacinação itinerante no Cidade Oeste, bairro Itapetinga, em frente à Igreja Cristã Evangélica terça-feira (29) das 8h às 11h;

Big Bompreço quinta-feira (31) das das 8h às 16h;

Faculdade de Enfermagem (FAEN) quinta-feira das 8h às 16h.