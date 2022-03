Serviços de limpeza em bueiros, galerias e bocas de lobo são intensificados em Mossoró

A limpeza em bocas de lobo, galerias, canais e bueiros acontece constantemente em Mossoró a partir do trabalho da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB). Com a chegada das fortes chuvas, as equipes intensificam os serviços para remoção de lixo na rede, evitando obstruções e consequentemente transtornos à população.



Os profissionais de limpeza trabalham constantemente para retirada de lixo e entulhos que acabam obstruindo a rede, impedindo o escoamento das águas das chuvas. São serviços realizados antes do período chuvoso, como em mutirões realizados em córregos e canais, bem como um trabalho durante e após as chuvas.



Na manhã desta segunda-feira (28), por exemplo, equipes trabalharam em limpeza de bocas de lobo nas imediações da avenida Felipe Camarão, bairro Aeroporto.

Ao mesmo tempo em que realiza o trabalho de limpeza, a Diretoria Executiva de Serviços Urbanos orienta à população quanto à destinação correta de resíduos, evitando que o lixo seja descartado em locais impróprios, gerando obstrução da rede.



“Nossas equipes trabalham diariamente para manutenção da limpeza urbana. É preciso que cada um faça a sua parte. Pedimos a colaboração da população para que não descarte lixo em ruas, avenidas, canteiros, gerando problemas com a chegada das chuvas”, informou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.



É importante que a população atue como parceira do município para manutenção da cidade sempre limpa. Trata-se de um trabalho integrado para evitar alagamentos em pontos críticos durante as fortes chuvas. Neste sentido, vale destacar que os moradores fiquem atentos aos dias da coleta de lixo domiciliar e façam o descarte conforme a programação de cada bairro.