Missão do Banco Mundial inspeciona obras do Hospital da Mulher ao lado da governadora

O primeiro dia de trabalho da Missão do Banco Mundial, em Natal, foi para conhecer os números. No segundo momento, inclui visitas in loco, do Hospital Regional da Mulher, o qual a governadora Fátima Bezerra vai acompanhar pessoalmente. Trata-se de um projeto que o custo final está orçado em R$134 milhões, devendo ficar pronto e entregue a população no segundo semestre de 2022.

A governadora Fátima Bezerra estará em Mossoró, nesta terça-feira (29), para acompanhar missão do Banco Mundial em visita às obras do Hospital Regional da Mulher e lançar projetos na área do desenvolvimento rural e agricultura familiar.

Às 10h30, Fátima Bezerra irá vistoriar a obra de construção do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que já está com 60% de execução e previsão de conclusão para o segundo semestre de 2022.

O Hospital Regional da Mulher está sendo construído num terreno doado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte na região leste de Mossoró. O custo inicial era de pouco mais de 100 milhões, porém, devido a correções que precisaram serem feitas no projeto, para acrescentar obras de drenagem, hidráulicas, elétricas, atualmente o custo para concluir o que vai ser o maior hospital do estado está em 134 milhões, recursos do Projeto Governo Cidadão/Banco Mundial.

O secretário Fernando Mineiro, de Gestão de Projetos e Metas, destacou que o projeto Governo Cidadão/Banco Mundial ainda dispõe de 17% dos recursos a desembolsar, o que, na cotação atual do dólar, corresponde a cerca de R$ 400 milhões a serem aplicados até o fim do ano. Desse total, 57% já estão contratados, 22% em licitação, 15% em preparação e 5% em tramitação interna. Entre os investimentos citados, estão a recuperação da RN-233, reconstrução da barragem de Lucrécia, recuperação da segunda etapa do Distrito Irrigado do Baixo Açu (DIBA), equipamentos do Hospital da Mulher, entre outros.

Em seguida, no Campus Central da Uern, a governadora Fátima Bezerra faz o lançamento do Projeto Estadual de Produção de Mudas Nativas “Plantando o Futuro”, que tem como objetivo a produção de 200 mil mudas nativas, entre essências florestais e frutíferas, a serem distribuídas para agricultores(as) familiares e prefeituras.

O projeto está sendo realizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf), em parceria com a Uern, Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), Fundação Guimarães Duque (FGD) e prefeituras municipais.

Na mesma ocasião, haverá o lançamento da série “Vozes do Semiárido”, produzida pelo Laboratório de Narrativa Hipermídia (HiperLAB/UERN) e pela Uern TV, executada através de convênio firmado com a Sedraf.





SERVIÇO:

O QUE: Visita à obra do Hospital da Mulher, Lançamento do projeto Plantando o Futuro e da série Vozes do Semiárido.

HORÁRIO: terça-feira (29/03/2022), a partir das 10h30.

LOCAL: Hospital da Mulher (rua Professor Antônio Campos, Mossoró - após a Uern); Lançamento dos projetos - Departamento de Gestão Ambiental, Campus Central da UERN (Mossoró/RN).