Comandante fala sobre esquema de segurança reforçado para o jogo Potiguar x América. Somente a Polícia Militar terá um reforço de 100 policiais para garantir a segurança dos desportistas e torcedores que comparecerem ao Nogueirão para acompanhar a partida, que acontecerá na noite desta quarta-feira (30), em Mossoró. A operação conjunta ainda contará com reforço da Guarda Municipal de Mossoró e segurança privada dentro do estádio.

O comandante do 2ª Batalhão de Polícia Militar, Major Henrique, conversou com o MOSSORÓ HOJE, nesta terça-feira (29), e falou sobre o esquema de segurança que está sendo montado para o jogo Potiguar x América de Natal.

A partida está marcada para acontecer nesta quarta-feira (30), no estádio Nogueirão, em Mossoró, em disputa pela fase decisiva do campeonato potiguar. A expectativa é de casa cheia, visto que mais de 2 mil ingressos já foram vendidos.

De acordo com o Major, somente pela polícia militar, haverá um reforço de 100 policiais, principalmente das unidades do GTO, vindos de Caicó, Pau dos Ferros e outras unidades da região. Em uma partida “normal” esse efetivo costuma ser de cerca de 20 policiais.

A operação conjunta ainda contará com reforço da Guarda Municipal de Mossoró e segurança privada dentro do estádio.

A medida se faz necessária para garantir a segurança da partida, tanto para os desportistas, quanto para os torcedores que irão ao estádio, além dos profissionais que irão trabalhar.

Ainda segundo o comandante Henrique, além da rivalidade já conhecida entre as torcidas dos dois times, que vai além da disputa no campo, os policiais também identificaram ameaças que vêm se espalhando nas redes sociais, marcando pontos de encontros para confrontos nas imediações do estádio.

O Major reforçou que todos esses pontos já foram identificados e que a intenção é coibir ações de violência e vandalismo.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: