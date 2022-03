Prefeitura inicia em abril a reforma e ampliação do mercado do Vuco-Vuco

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), vai iniciar em abril deste ano as obras de ampliação do Mercado do Vuco-Vuco. Os trabalhos devem começar nas primeiras semanas do mês. A ordem de serviço para início da obra deve ser assinada pelo prefeito Allyson Bezerra nos próximos dias.



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) vai notificar os comerciantes que atuam no Vuco-Vuco ainda esta semana sobre os trâmites para início das obras e alocação dos trabalhadores no período da reforma.



Os comerciantes terão à disposição, como uma das opções, um trecho da rua Campos Sales, próxima ao Vuco-Vuco.



Em breve, a população e os comerciantes contarão com um mercado público moderno e acessível.