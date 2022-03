Mossoró ganha mais 10 leitos de UTI para atender a população do Oeste Potiguar

A rede pública de saúde do Rio Grande do Norte ganha um reforço esta semana. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está disponibilizando mais dez leitos de UTI na cidade de Mossoró, para atender prioritariamente a população do Oeste Potiguar.

A ação de ampliação da rede SUS é feita pela Sesap em parceria com a Prefeitura de Mossoró, através do Termo de Cooperação Técnico Financeiro (TCTF). Os novos leitos de UTI geral estão instalados no Hospital São Luiz.

A contratualização via TCTF prevê que 60% dos custos para manutenção dos leitos é de responsabilidade do Governo do Estado, por meio da Sesap, e o restante fica a cargo da gestão municipal.

O aumento na quantidade de leitos de UTI geral para a região Oeste, que já conta com hospitais como o Wilson Rosado e os regionais Tarcísio Maia e Dr. Cleodon Carlos de Andrade, representa um alívio na fila de espera para a região.

Como exemplo, o sistema de regulação apontava, na tarde desta terça-feira (29), a ausência de fila de espera para UTI no Oeste.