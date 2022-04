Vacinação contra gripe começa no próximo dia 04 em todas as UBS’s de Mossoró

A 24ª Campanha Nacional contra a Influenza (gripe) 2022 terá início em Mossoró na próxima segunda-feira (4). A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nota técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) destacando que a campanha vai acontecer em duas etapas. Começando pela vacinação dos trabalhadores da Saúde e idosos.



Segundo o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, após o cumprimento da 1ª etapa, os demais grupos que inclui crianças, pessoas com doenças crônicas, entre outros, terão acesso à vacinação contra a Influenza. A vacinação estará disponível em todas as 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das zonas urbana e rural de Mossoró.



Etevaldo reforça que no mês de maio também acontecerá em Mossoró a vacinação contra o sarampo, que obedecerá ao esquema semelhante ao da campanha da Influenza, com administração em duas etapas. Primeiro, serão vacinados os profissionais da Saúde e em seguida os demais grupos.



COVID-19 – Além das campanhas da Influenza e Sarampo, a Secretaria Municipal de Saúde continua realizando a vacinação contra a Covid-19. Está sendo disponibilizada a vacinação para todos os grupos a partir de 5 anos. As vacinas da Covid-19 estão sendo disponibilizadas em todas as UBSs e em pontos extras.



Na manhã desta terça-feira (29), aconteceu a vacinação itinerante, ação que vem acontecendo semanalmente com a utilização de um trailer que é instalado em pontos estratégicos. A vacinação itinerante aconteceu no conjunto Cidade Oeste, bairro Itapetinga. No local foram aplicadas, das 8h às 11h, 103 doses do imunizante contra a Covid-19.



PONTOS DE VACINAÇÃO EM MOSSORÓ de 28/03 a 1º /04

UBSs nas zonas urbana e rural das 7h às 11h e das 13h às 17h;

Partage Shopping Mossoró até quinta-feira (31) das 10h às 18h;

UnP terça-feira (29) e quarta-feira (30) das 8h às 18h;

Vacinação itinerante no Cidade Oeste, bairro Itapetinga (em frente à Igreja Cristã Evangélica) - terça-feira (29) das 8h às 11h;

Big Bompreço quinta-feira (31) das 8h às 16h;

Faculdade de Enfermagem (FAEN) quinta-feira das 8h às 16h.