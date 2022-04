Governo pede prédio cedido para o CEO e PMM procura novo local para instalá-lo. O prédio onde funciona atualmente o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Prefeitura de Mossoró foi cedido pelo Governo do Estado, que agora solicita do município a devolução do imóvel. A justificativa da Sesap é a necessidade de ampliação do atendimento ambulatorial do Hospital Regional da Polícia Militar.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública do RN (Sesap), informou que solicitou à Prefeitura de Mossoró, a devolução do prédio onde hoje funciona o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Por meio de nota [VEJA ABAIXO], a Sesap justificou que decidiu ampliar o atendimento ambulatorial do Hospital Regional da Polícia Militar em Mossoró. Para isto, precisa do prédio cedido para o CEO, que faz parte da estrutura do HRPM.

A secretaria ainda informou que ofereceu um novo local para o CEO, mas que o município não respondeu aos ofícios enviados.

O MOSSORÓ HOJE procurou a secretária de saúde de Mossoró, Morgana Dantas, para saber quais as providências que estão sendo tomadas para evitar a paralisação dos atendimentos.

Morgana informou que o município já está mobilizado, buscando em seus próprios equipamentos um novo local para instalação do Centro de Especialidades Odontológicas.

Afirmou, ainda, que, até o momento, não recebeu nenhum ofício do estado e nem opção de novo local.

VEJA NOTA DA SESAP ABAIXO:

_NOTA_

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) decidiu ampliar o atendimento ambulatorial do Hospital Regional da Polícia Militar, em Mossoró. Para isso, a direção da unidade solicitou à Prefeitura o espaço que estava cedido ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e que pertence à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social.

Para continuar apoiando o serviço municipal, o Estado ofereceu um novo local para o CEO. No entanto, o Município não respondeu aos ofícios. A gestão permanece aberta ao diálogo para encontrar a melhor solução.