Presidente da Caixa inaugura agência em Mossoró voltada para atendimento ao agronegócio

A CAIXA inaugura, nesta quinta-feira (31), a Unidade Agro Mossoró. A ação faz parte do plano de expansão da CAIXA, que está inaugurando novas unidades em todo o país e vai totalizar a entrega, nos próximos meses, de 268 unidades do banco, incluindo 100 dedicadas exclusivamente para atendimento ao agronegócio.

A solenidade pode ser acompanhada pelos perfis do banco no Youtube (https://www.youtube.com/canalcaixa) e no Facebook (https://pt-br.facebook.com/caixa/) e conta com a participação do presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, de empregados do banco, autoridades do município, empresários lotéricos, correspondentes CAIXA, além de representantes da economia local.

Localizada na Rua José de Alencar, nº 187, Centro, a unidade conta com uma equipe de empregados que irá atuar de forma dedicada e especializada no atendimento aos produtores rurais de Mossoró e região.

O horário de funcionamento é das 10h às 15h, nos dias úteis, e a unidade disponibilizará, aos clientes de relacionamento, atendimento completo do portfólio de produtos e serviços da CAIXA, à exceção da movimentação de numerário.

A nova unidade traz oportunidades de negócios aos pequenos, médios e grandes produtores da fruticultura, da bovinocultura de leite e de corte, aos pescadores artesanais e a todos os setores do Agronegócio no estado.

Com área de 100m², as instalações estão adequadas para acessibilidade de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.

PLANO DE EXPANSÃO

Com o plano de expansão, a CAIXA estará em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, mantendo a maior capilaridade dentre as instituições financeiras brasileiras, bem como passará a prestar atendimento em microrregiões historicamente desassistidas do país.