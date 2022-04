Prefeitura de Mossoró inicia obra de pavimentação asfáltica da avenida Mota Neto

Nesta quinta-feira (31), as obras do programa “Asfalto no Bairro”, da Prefeitura de Mossoró, chegaram à avenida Mota Neto, bairro Aeroporto. A pavimentação asfáltica na avenida beneficia diretamente os moradores e comerciantes de toda a região, atendendo uma demanda histórica que agora começa a se tornar realidade.



A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB); vereadores municipais e o prefeito Allyson Bezerra estiveram na manhã de hoje vistoriando o início da obra de asfaltamento da avenida.



“Era uma obra esperada há muitos anos pela população que agora estamos realizando. São recursos do povo de Mossoró sendo investidos aqui na avenida Mota Neto. Investimentos que irão impulsionar os empreendimentos, as lojas, pois trata-se de uma avenida que tem uma importância do ponto de vista econômico. O asfaltamento da avenida Mota Neto também proporcionará valorização dos imóveis. Do ponto de vista de mobilidade urbana, vai ligar dois extremos da cidade de Mossoró, interligando bairros”, destacou o gestor do município.



O investimento da Prefeitura de Mossoró na obra é de aproximadamente 1,9 milhão de reais. “É uma obra de grande importância para a região, interligando a avenida João da Escóssia com a rua Felipe Camarão. Uma obra de 1.800 metros de extensão. São mais de 22 mil metros² de pavimentação asfáltica que trará um benefício muito grande para a região do Ouro Negro, Aeroporto, Nova Betânia. Vai melhorar o tráfego, numa região de comércio com essa interligação de duas importantes vias que levam ao Centro da cidade”, informou Rodrigo Lima, titular da Secretaria de Infraestrutura de Mossoró.



Da calçada de sua casa, Kátia Araújo, moradora do bairro há mais de 30 anos, acompanhou o início do asfaltamento da avenida. “Isso é uma obra de enorme grandiosidade, porque há mais de 20 anos havia muitas promessas e agora a Prefeitura muda a realidade com a obra numa das principais avenidas do nosso bairro. Vai melhorar a mobilidade urbana, ajudando muito, pois dá acesso ao Hospital São Luiz e Hospital Tarcísio Maia, por exemplo, contou a moradora.