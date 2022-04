Nova Mossoró ganha Unidade de Educação Infantil nesta segunda, 4

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), inaugura nesta segunda-feira (4) a Unidade de Educação Infantil (UEI) do Conjunto Nova Mossoró.

A solenidade acontece às 7h, no equipamento instalado na Rua Audi, s/n. A entrega da unidade contará com a presença do prefeito Allyson Bezerra, da secretária Hubeônia Alencar, membros da SME e da comunidade escolar.

A criação da UEI Nova Mossoró foi anunciada em outubro de 2021 e oficializada por meio do Decreto nº 6.383/2021, publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), edição do dia 22 de dezembro do ano passado.

A unidade receberá, a partir da segunda, aproximadamente 150 alunos, de 2 a 5 anos de idade, matriculados em turmas do Maternal I e II e Infantil I e II.

“Foi um compromisso da gestão municipal de que para 2022 nós já estaríamos com essa Unidade de Educação Infantil em funcionamento. A UEI está instalada em um prédio novo, a partir de uma Parceria Público-Privada, contando com estrutura adequada para receber os alunos e toda a comunidade escolar”, destaca a secretária Hubeônia Alencar, complementando que o Município já está trabalhando para viabilizar a construção de prédio próprio para a UEI.

Ainda de acordo com a secretária de Educação, a criação e instalação da UEI atende uma demanda da população que já havia sido constatada em um estudo georreferenciado realizado pela SME, e que apontou a real necessidade de vagas para escolas e Unidades de Educação Infantil distribuídas nas zonas urbana e rural de Mossoró.

O levantamento, inédito, integra uma série de ações conduzidas pelo Poder Executivo para garantir aos mossoroenses o acesso digno à educação, o que inclui a ampliação e o redimensionamento de vagas ofertadas na Rede de Ensino.