“É muito difícil negociar quando você vê o que eles fizeram aqui”, diz Zelensky sobre massacre em Bucha

Após dezenas de corpos de civis serem encontrados espalhados pelas ruas da cidade de Bucha depois da retirada das forças russas, imagens que geraram uma onda de condenação global, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a cidade nesta segunda-feira (4).

“É muito difícil negociar quando você vê o que eles fizeram aqui”, enfatizou o presidente enquanto estava na cidade, cercado pela segurança. Ele alertou que “quanto mais a Federação Russa adiar” as negociações com a Ucrânia, pior a situação se torna.

O presidente russo também criticou líderes da Otan que colocaram o ingresso da Ucrânia na aliança em questão. “Acho que eles deveriam vir aqui e ver como terminam esses jogos, como esse flerte com a federação russa termina”, declarou.

“Essa abordagem coordenada por parte das autoridades ucranianas, da UE, dos seus Estados-Membros e agências e do Tribunal Penal Internacional permitirá que as provas sejam recolhidas, analisadas e tratadas da forma mais completa e eficaz possível”, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, já entrou com um pedido para que o Tribunal Penal Internacional, em Haia (Holanda), que investigue o caso. Kuleba acusou as tropas russas de matar civis “por raiva” enquanto ocupavam e depois se retiravam de Bucha.

O prefeito da cidade, Anatoliy Fedoruk, disse a Brianna Keilar, da CNN, que não irá perdoar “o povo russo pelas atrocidades que aconteceram aqui”.

Segundo ele, as autoridades estão trabalhando na identificação dos corpos dos civis que foram mortos a tiros. Fedoruk alega que as vítimas “foram mortas indiscriminadamente pelos ocupantes russos. Muitos deles são idosos”.

“Metade da cidade está destruída”, acrescentou, e Bucha se ocupa agora “na transição de uma situação de guerra para uma vida em tempo de paz”.

O presidente da França, Emmanuel Macron — que encara no próximo domingo o primeiro turno das eleições presidenciais –, afirmou que são necessárias mais sanções à Rússia.

Além de afirmar que havia “pistas muito claras” indicando que as forças russas eram responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia, o francês disse que é “seu desejo” ver um bloqueio total às exportações russas de carvão e petróleo para a União Europeia “esta semana”.

Os russos negaram as acusações de terem assassinado civis. O investigador-chefe da Rússia ordenou nesta segunda uma análise oficial do que chamou de “provocação” ucraniana depois que Kiev acusou os militares russos como responsáveis pelo massacre.

Alexander Bastrykin, chefe do Comitê de Investigação da Rússia, ordenou que uma investigação fosse aberta com base no fato de que a Ucrânia havia espalhado “informações deliberadamente falsas” sobre as forças armadas russas, disse o comitê em comunicado.

Falando a repórteres em uma teleconferência, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os fatos e a cronologia dos eventos em Bucha não apoiam a versão dos eventos da Ucrânia e pediu que os líderes internacionais não se apressem em julgar.

Peskov disse que os diplomatas russos continuarão com seus esforços para convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o que Moscou chamou de “provocações ucranianas” em Bucha, apesar de seu primeiro esforço para organizar tal reunião ter sido bloqueado.

A CNN não conseguiu confirmar de forma independente os detalhes sobre as mortes dos civis.

VALA COMUM

Uma vala comum foi revelada na cidade de Bucha, localizada nos arredores da capital ucraniana de Kiev, apurou a equipe da CNN.

Inicialmente, os corpos foram enterrados em túmulos, nos terrenos da Igreja de Santo André e Pyervozvannoho Todos os Santos, nos primeiros dias da guerra, disseram moradores à CNN.

A CNN viu pelo menos uma dúzia de corpos em sacos empilhados dentro da vala. Alguns já estavam parcialmente cobertos.

Segundo moradores, mais corpos já estão enterrados no local. Eles disseram que pertencem principalmente a civis mortos nos combates em torno de Bucha.