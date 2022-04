Justiça determina prazo de três meses para elaboração de um projeto de abrigo para animais em Mossoró

No projeto, deverá constar um cronograma para a construção ou adaptação de espaço apropriado para funcionar como abrigo, recepção, triagem, destinação, identificação e primeiro atendimento de animais apreendidos, resgatados ou entregues, com o licenciamento adequado. De acordo com a sentença, emitida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, após Ação Civil Pública movida pelo MPRN, o município também terá que, no prazo máximo de seis meses, seja por meios próprios ou mediante contrato ou convênio, efetivar o projeto do local, bem como disponibilizar equipe técnica para auxiliar nos serviços de acolhimento.