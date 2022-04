Presidente do Sicoob Potiguar apresenta estrutura da nova agência ao prefeito Allyson Bezerra

Custódio Arrais recebeu o prefeito de Mossoró nas obras da nova agência que será instalada em Mossoró, a primeira foram de Natal e região metropolitana, marcando o início da interiorização da Sicoob no Rio Grande do Norte. De acordo com o presidente, a estrutura deverá ser entregue com uma grande festa, no mês de junho, marcando os 25 anos da Sicoob e o retorno do Mossoró Cidade Junina. O Prefeito Allyson Bezerra disse que a chegada da agência será uma nova oportunidade para empresários e cooperativas crescerem economicamente no município.

O presidente da cooperativa Sicoob Potiguar, Custódio Arrais, apresentou ao prefeito Allyson Bezerra, nesta quarta-feira (6), a estrutura da nova agência que será instalada em Mossoró.

A Sicoob já está atuando há um ano na cidade, com escritório montado para atender os cooperados no Oitava Rosado Mall. A nova agência ficará localizada na Rua Juvenal Lamartine, bairro Santo Antônio, em frente ao Hospital Rafael Fernandes.

A estrutura está prevista para ser entregue no mês de junho. De acordo com Custódio Arraes, a entrega será feita juntamente às comemorações dos 25 anos da Sicoob, bem como do retorno do Mossoró Cidade Junina, após dois anos.

O presidente explica que com a autorização do Banco Central, aconteceu a decisão de trazer o Sicoob para Mossoró, com objetivo de abraçar o empresariado e levar o progresso financeiro ao município.









Quem também participou do encontro foi a diretora executiva do Sicoob Potiguar, Anacelly de Paula. Ela falou sobre as expectativas para a expansão da cooperativa para o interior, iniciando pela cidade de Mossoró.

Explica que já conta com cooperados no município, mas que pretendem ampliar essa carteira, visto que o Sicoob atende a todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais, além de pessoas jurídicas que atuem em quaisquer ramos.









O Prefeito Allyson Bezerra caminhou pela estrutura e ouviu atentamente às perspectivas e ideia que a Sicoob Potiguar pretende implantar em Mossoró. Segundo ele, a chegada da agência será uma nova oportunidade para empresários e cooperativas crescerem economicamente no município.