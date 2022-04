MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/04/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Câmara de Mossoró aprova projeto de lei acordado entre prefeitura e sindicato pela manutenção de direitos do PCCS dos professores

Prefeitura abre credenciamento de artistas e outros profissionais interessados em atuar no MCJ 2022

Decreto de flexibilização do uso de máscaras é publicado no diário oficial do estado

Governadora Fátima assina acordo de cooperação para asfaltar Estrada do Melão

Governo do RN faz apelo por votação do processo de relicitação do aeroporto de Natal

Réu é condenado a 4 anos em regime aberto por homicídio ocorrido em 2006, em Mossoró

“Vocês não estão aqui para atender a padrinhos políticos e aos agentes regulados” diz Jean sobre agências reguladoras