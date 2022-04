Canindé Queiroz, fundador do Gazeta do Oeste, morre aos 79 em Mossoró. O jornalista morreu durante a madrugada desta quinta-feira (7), no Hospital Wilson Rosado., devido a complicações provocadas por uma infeção. Canindé fundou a extinta Gazeta do Oeste, que teve suas atividades encerradas em em 2016, após 38 anos levando informações ao povo de Mossoró. O velório vai acontecer na Capela São Vicente, no Centro de Mossoró. O horário ainda não foi definido.

FOTO: REPRODUÇÃO