Decreto desobriga uso de máscara em Mossoró; a exceção é para estabelecimentos de saúde

O decreto foi publicado na edição do JOM desta quarta-feira (6). A partir de agora fica desobrigado o uso do acessório tanto em locais abertos quanto em fechados. No entanto, nos estabelecimentos de saúde só será permitida a entrada com o uso do acessório. O decreto deixa claro que as regras definidas poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo com as taxas e índices de transmissibilidade da Covid-19, no âmbito do Município.