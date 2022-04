Mutirão de vacinação contra Covid, influenza e sarampo acontece neste fim de semana em Mossoró

A campanha “Mossoró Vacina”, da Prefeitura de Mossoró, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar neste fim de semana, sábado (9) e domingo (10) um mutirão de vacina que acontecerá em três pontos de vacinação. Na ação serão disponibilizadas as vacinas da Covid-19, Influenza (gripe) e Sarampo.



O mutirão de vacinação acontecerá na UBS Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel (sábado e domingo) das 8h às 16h; UBS Chico Costa – ao lado da UPA do Santo Antônio (sábado e domingo) das 8h às 16h; e no Partage Shopping Mossoró – sábado das 10h às 18h e domingo das 11h às 18h.



Nos três pontos de vacinação serão disponibilizadas todas as doses da vacina da Covid-19 - 1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2), Dose de Reforço (DR) Dose Pediátrica (DPed) e 4ª Dose (D4). Também serão aplicadas as vacinas contra a Influenza para profissionais de saúde e idosos acima de 60 anos e ainda a vacina contra o sarampo destinado a trabalhadores da saúde, nesta primeira etapa.



PONTOS DE VACINAÇÃO SÁBADO (9) E DOMINGO (10):



UBS Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel – sábado e domingo das 8h às 16h;

UBS Chico Costa – ao lado da UPA do Santo Antônio – sábado e domingo das 8h às 16h;

Partage Shopping Mossoró - sábado das 10h às 18h e domingo das 11h às 18h.