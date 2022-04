Prefeitura e Afim disponibilizam peixe com preço mais barato em Mossoró

O projeto “Peixe Popular” é uma ação que possibilita a famílias de baixa renda ter na mesa esse alimento na tradicional Semana Santa. As vendas vão acontecer a partir da quarta-feira (13). No total, serão 14 toneladas de peixes que estarão disponíveis a um preço acessível. Os peixes serão vendidos em sete pontos da cidade: parada de ônibus do bairro Nova Vida na BR-304; proximidades da delegacia do Alto de São Manoel; Cobal; UEI Tereza Néo no bairro Santo Antônio; praça do bairro Santa Delmira (ao lado do Supermercado Queiroz); Centro Comercial do bairro Abolição II; e Praça da Pirâmide no bairro Belo Horizonte.

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM), realizará este ano o projeto “Peixe Popular”. Trata-se de uma ação que possibilita a famílias de baixa renda ter na mesa esse alimento na tradicional Semana Santa.



As vendas vão acontecer a partir da quarta-feira (13) e seguirão até o estoque acabar. No total, serão 14 toneladas de peixes que estarão disponíveis a um preço acessível.



Os peixes serão vendidos em sete pontos da cidade: parada de ônibus do bairro Nova Vida na BR-304; proximidades da delegacia do Alto de São Manoel; Cobal; UEI Tereza Néo no bairro Santo Antônio; praça do bairro Santa Delmira (ao lado do Supermercado Queiroz); Centro Comercial do bairro Abolição II; e Praça da Pirâmide no bairro Belo Horizonte.



“Essa é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com o AFIM, para que trouxéssemos de volta o peixe para a população de Mossoró, que poderá adquirir com preço mais acessível e ter o pescado em seu almoço tradicional da Semana Santa”, afirmou o diretor do AFIM, Alex do Frango.



Os pontos de venda vão funcionar das 7h às 12h e das 14h às 17h30.