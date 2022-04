Audiência pública vai discutir atendimento oncológico em Mossoró

As alternativas para o atendimento oncológico na região Oeste do Rio Grande do Norte serão discutidas na segunda-feira (11), às 10h, em audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Mossoró. O debate foi proposto pelo médico e deputado estadual Dr. Bernardo (PSDB).

Preocupado com a alta demanda e baixa oferta de serviços para o tratamento de pacientes acometidos pelo câncer, Dr. Bernardo quer debater formas de aperfeiçoar o atendimento à população, tanto redirecionando pacientes quanto ampliando os serviços.

"Temos recebido reclames da população da região, falando sobre a fragilidade do atendimento oncológico e da interrupção de procedimentos, assim como a ausência de suprimentos, que ocasionam consequências graves na saúde dos pacientes em tratamento", explicou o parlamentar.

Em Mossoró, por exemplo, pacientes de aproximadamente 64 municípios, que juntos, somam quase 1 milhões de habitantes, utilizam unidades de saúde na cidade, o que resulta em ainda mais dificuldade para atender à demanda.

Autoridades de Saúde estaduais e municipais, além de entidades ligadas ao tratamento contra o câncer, foram convidadas à participar da audiência.

"Um atendimento oncológico não pode parar, pois a vida não espera. Precisamos solucionar essa demanda com urgência", disse Dr. Bernardo.