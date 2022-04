Parceria entre Seap e Sesap garante reforma do Hospital Regional de Macaíba por apenados

Graças a parceria entre as duas secretarias, privados de liberdade já realizaram benfeitorias nos hospitais Maria Alice Fernandes, Giselda Trigueiro, João Machado e Tarcísio Maia. Agora, eles estão trabalhando na manutenção predial do Hospital Regional Alfredo Mesquita, em Macaíba. O diretor do hospital, Anderson Almeida, explicou que a força de trabalho prisional atua em praticamente todo o prédio. "Eles são hoje a salvação da unidade", disse.