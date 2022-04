“Peixe Popular”: corvina no valor de R$ 10/kg começa a ser vendida nesta quarta, 13

A iniciativa da Prefeitura, em parceria com o Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM), disponibilizará 14 toneladas de peixe com um preço mais acessível para as famílias de baixa renda. As vendas acontecerão em sete pontos da cidade, no período das 7h às 12h e das 14h às 17h30.

Com foco na tradição da Semana Santa, a venda de peixes a um preço acessível para famílias de baixa renda começa nesta quarta-feira (13), por meio do projeto “Peixe Popular”.

A iniciativa é da Prefeitura, em parceria com o Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM).

Ao todo, a iniciativa disponibilizará 14 toneladas de peixe, tipo corvina. Cada quilo custará R$ 10,00, possibilitando um preço mais acessível para as famílias de baixa renda.

As vendas acontecerão em sete pontos da cidade: parada de ônibus do bairro Nova Vida, na BR-304; proximidades da delegacia do Alto de São Manoel; Cobal; UEI Tereza Néo, no bairro Santo Antônio; praça do bairro Santa Delmira (ao lado do Supermercado Queiroz); Centro Comercial do bairro Abolição II; e Praça da Pirâmide no bairro Belo Horizonte.

Os pontos de venda vão funcionar das 7h às 12h e das 14h às 17h30.