Em um mês, “RN + Limpo” coletou mais de 1,6 mil kg de resíduos eletroeletrônicos em Mossoró

O mutirão do programa “RN + Limpo”, iniciado em Mossoró no dia 7 de março, conseguiu coletar mais de 1.600 quilos de resíduos eletroeletrônicos. Os números finais foram apresentados na tarde desta segunda-feira (11), durante a cerimônia de encerramento desta etapa da campanha na cidade.

A iniciativa agora segue para outros municípios do interior do Rio Grande do Norte, despertando na população uma consciência socioambiental e a importância da preservação do Meio Ambiente.

“Nós estamos muito felizes, porque em pouco mais de um mês fizemos um mutirão em que foi arrecadada mais de 1,6 tonelada de resíduos eletrônicos, isso é muito representativo para nós. Conseguimos distribuir o coletor de resíduos em vários equipamentos do município, para que a população pudesse destinar corretamente esse resíduo”, destaca a gerente executiva de Educação Ambiental da Prefeitura de Mossoró, Zildenice Guedes.

Zildenice reforça ainda a importância dos parceiros na execução da campanha em Mossoró.

“É importante ressaltar que o programa é do Governo do Estado, implantado através do Idema. O município de Mossoró vem fortalecendo as ações de sustentabilidade em parceria com as instituições. Aquilo que nós demoraríamos um tempo muito maior para realizar sozinhos, a gente vai procurando as parcerias para trazer de fato uma pauta de sustentabilidade para o município”, frisou.

A subcoordenadora de Planejamento e Educação Ambiental do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Iracy Wanderley Filha, prestigiou a cerimônia de encerramento da campanha em Mossoró, pontuando que a cidade foi pioneira em aderir à proposta do “RN + Limpo” no interior do Estado.

“Isso é muito importante no sentido da interiorização da campanha, que se iniciou na região metropolitana de Natal, agora nós estamos avançando pelo interior. Mossoró passa a ser o portal desta campanha para o interior do Estado”, reforçou, acrescentando:

“O Rio Grande do Norte hoje se destaca, na região Nordeste, como o primeiro estado a se preocupar com a destinação correta de um tipo de resíduo que é o mais gerado no mundo inteiro, e o mais difícil de se tratar adequadamente. Essa é uma campanha de saúde ambiental, de sustentabilidade socioambiental e que necessita da parceria, não só dos órgãos, mas das pessoas, dos cidadãos, das cidadãs, que estão fazendo a sua parte”, frisou Iracy Wanderley.

A logística da campanha é de responsabilidade da empresa Natal Reciclagem, que esteve representada na cerimônia desta segunda (11) por meio do seu diretor de Sustentabilidade, Jurandir Nunes.

“Mossoró é uma cidade chave para o Rio Grande do Norte e para nós é uma satisfação chegar aqui, porque esse projeto traz a Educação Ambiental para a população. O Brasil é o segundo maior produtor de lixo eletrônico das Américas, só perde para os Estados Unidos”, disse.

O embaixador do Instituto Lixo Zero, Hilquias Barros, presente à cerimônia de encerramento do mutirão em Mossoró, também enfatizou a importância da iniciativa para a preservação do Meio Ambiente.

“A realização do projeto aqui em Mossoró trouxe um grande impacto positivo para a sociedade, justamente pela quantidade de resíduos coletados. É um avanço que deve ser observado, para que então sejam traçadas algumas metas e assim trazer a sociedade para mais perto dessa discussão, da importância de descartar os resíduos eletrônicos”, pontuou.

O programa “RN +Limpo” é uma parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN); Idema; Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) e as empresas Natal Reciclagem e Circular Brain.

A população pôde destinar, durante o período da campanha, materiais não mais utilizados como computadores, celulares, impressoras, televisores, fios, teclados, aparelhos de som, aparelhos de DVD, sanduicheiras, cafeteiras, ferro de passar, secador de cabelo, mouse, entre outros.

A cerimônia de encerramento do mutirão da campanha contou com apresentação especial de crianças atendidas pela Escola de Artes de Mossoró. Nos últimos dias, o coletor esteve instalado na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao lado do Ginásio de Esporte.

Agora, ele está à disposição da população no Parque Municipal Prof. Maurício de Oliveira até esta terça-feira (12). Outros equipamentos públicos do município que também receberam o coletor do "RN + Limpo" de forma itinerante foram o Parque Municipal; Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte; Estação das Artes Elizeu Ventania.