“Há doze anos a gente esperava por essa obra” diz morador do Conjunto Novo

Esta terça-feira (12) foi marcada pelo início das obras de pavimentação das ruas no Conjunto Novo, na zona Leste da cidade. O antigo sonho dos moradores da comunidade começa a se tornar realidade a partir dos investimentos realizados pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

A população do Conjunto Novo finalmente sairá da lama e poeira que dará lugar ao pavimento com infraestrutura viária adequada e segura, proporcionando uma série de melhorias. É mais qualidade de vida para os moradores com a pavimentação de todas as ruas, iluminação em LED e sistemas de drenagem urbana.

Trata-se de um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais. “A Prefeitura chega agora ao Conjunto Novo com a pavimentação de todas as ruas. Serão 40 mil metros quadrados de pavimentação e investimentos em drenagem urbana para minimizar os problemas ocasionados pela chuva. É mais acessibilidade para os moradores daqui”, informou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

“Hoje é um marco importante para todos os moradores do Conjunto Novo. Depois de mais de 12 anos chega a tão sonhada pavimentação, o tão sonhado calçamento que vai possibilitar tirar as pessoas que estão na lama, na poeira, que não conseguem nem sequer sair de suas casas, sobretudo no período mais chuvoso. As ruas serão pavimentadas com um trabalho de qualidade numa obra completa de pavimentação e drenagem, evitando que no período de chuvas a água entre nas residências e fique empoçada nas ruas”, destacou o prefeito Allyson Bezerra em vistoria às obras na manhã de hoje.

Da calçada de suas casas, os moradores acompanharam o trabalho das equipes que irão percorrer todas as ruas do conjunto. “Isso é muito importante, porque há doze anos a gente esperava por essa obra. Por exemplo, para ir ao Centro é uma dificuldade pela falta de acessibilidade. Então, com a pavimentação, terei ônibus passando na minha porta e transporte para poder me locomover a qualquer hora”, contou Maria Dalva, moradora do Conjunto Novo há 12 anos.

Maria José de Souza mora no Conjunto Novo há mais de 8 anos e também se mostrou satisfeita com o que viu na manhã desta terça-feira: o início da obra de calçamento. “Nós aqui éramos esquecidos, pois não tínhamos calçamento em nossas ruas.

"Faltava calçamento para poder andar pelas ruas. Para sair de casa e ir à igreja era uma dificuldade enorme, mas agora será só bênçãos, pois o calçamento chegou na hora certa”, disse.



A pavimentação das ruas é um dos muitos investimentos realizados pela Prefeitura de Mossoró no conjunto. “O povo que mora no Conjunto Novo está sendo diretamente beneficiado a partir das obras realizadas aqui. Já trouxemos, inclusive, o programa ‘Mossoró Iluminada’, mudando o cenário que antes era de escuridão, dando lugar à luz de LED. Em um ano de gestão, muitos serviços e obras já chegam para dar dignidade aos moradores”, concluiu o prefeito de Mossoró.