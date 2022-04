Retomada em grande estilo: PMM divulga atrações do Mossoró Cidade Junina 2022

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura, lançou, nesta terça-feira (12), o Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2022.

O evento de lançamento aconteceu no Hotel Thermas e contou com a participação de autoridades, artistas locais, servidores do município e personalidades da cidade.

O MCJ foi aberto com a participação especial do poeta mossoroense Antônio Francisco, que apresentou poema em homenagem a Mossoró e à cultura popular.

“O Mossoró Cidade Junina é o maior evento cultural de Mossoró e conta a nossa história, levando o nome da nossa cidade para todo o mundo. Teremos nesse MCJ grandes artistas se apresentando: cantores, atores, quadrilheiros. O MCJ é um grande investimento. Investimento nas pessoas. Pessoas que vão dançar, tocar, se apresentar. É um investimento que fica aqui. Estamos investindo no nosso povo, e todos nós temos que defender esse evento, que tem a cara de Mossoró”, afirmou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

O secretário municipal de Cultura, Etevaldo Almeida, destacou os 25 anos do Mossoró Cidade Junina.

“Este ano, a gente está celebrando 25 anos do MCJ, ano em que nós estamos tendo a felicidade de retornar com o evento presencial. É um momento em que podemos evidenciar toda a cadeia de arte e cultura de Mossoró. Estamos potencializando o que há de melhor no município de Mossoró, que é a nossa cultura”, declarou.

O titular da Secretaria de Cultura também ressaltou a temática do MCJ 2022. “Este ano, trabalhamos com o tema ‘Tradição e Liberdade’. Assumimos, durante todo esse tempo, um compromisso com a nossa classe artística mossoroense. Estamos com vários editais abertos para credenciamento de artistas, empresas, para somar conosco e realizar esse MCJ com muita eficiência”, disse.

O Mossoró Cidade Junina 2022 acontecerá de 4 a 25 de junho e tem início com o tradicional "Pingo da Mei Dia", que leva multidão ao Corredor Cultural, na Avenida Rio Branco. No encerramento, a festa fica por conta do evento "Boca da Noite".

No período junino, Mossoró receberá shows de grandes artistas. Em todos os dias do evento, haverá apresentação de artistas locais na Estação das Artes, Cidadela e Polo Cultura Popular.





HOMENAGEM

O ator, bailarino e produtor cultural Heverton Cândido de Assis, que faleceu em 25 de novembro de 2021, foi homenageado durante a abertura do Mossoró Cidade Junina 2022.

O artista foi destaque em edições do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” e atuou como apresentador no Mossoró Cidade Junina Virtual 2021.

O prefeito Allyson Bezerra assinou o decreto municipal nº 6.477, dando nome Heverton Cândido ao troféu do Festival Independente de Quadrilhas Juninas do MCJ.