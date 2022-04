Allyson faz apelo ao governo do estado para enviar reforço policial ao MCJ 2022

De acordo com o prefeito, o Mossoró Cidade Junina é um evento do ponto de vista econômico muito importante e que meche com a economia da cidade como um todo, por isso, a necessidade de tratar também da segurança, que segundo ele, será prioridade no evento. Allyson pede que o governo de estado envie reforço para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para auxiliar no efetivo da segurança durante os dias de festa do Mossoró Cidade Junina 2022.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra fez um apelo ao governo do estado para que envie reforço policial para o Mossoró Cidade Junina 2022. O pedido foi feito na manhã desta quarta-feira (13) durante entrevista ao Jornal Mossoró Hoje na Ondas do Rádio.

De acordo com o prefeito, o Mossoró Cidade Junina é um evento do ponto de vista econômico muito importante e que mexe com a economia da cidade como um todo, por isso, a necessidade de tratar também da segurança, que segundo ele, será prioridade no evento.

“Faço aqui já um apelo a governadora do estado que possa enviar efetivo da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil e também dar condições para o efetivo trabalhar, porque estamos falando do maior evento popular do estado do Rio Grande do Norte, peço que não deixe somente para a prefeitura porque nós vamos realizar o evento, por isso peço ajuda do governo do estado para que possa enviar reforço na segurança”, declarou Allyson.

O Mossoró Cidade Junina foi lançado nesta terça-feira (12) no Hotel Thermas e contou com a participação de autoridades, artistas locais, servidores do município e personalidades da cidade.

O evento acontecerá de 4 a 25 de junho e tem início com o tradicional "Pingo da Mei Dia", que leva multidão ao Corredor Cultural, na Avenida Rio Branco. No encerramento, a festa fica por conta do evento "Boca da Noite".

Ao todo, serão 11 dias de shows em Mossoró. Haverá atrações locais em todos as noites de festa na Estação das Artes, Cidadela e Polo Cultura Popular.