Allyson e servidores da saúde realizam nova reunião para discutir melhorias para a categoria. Durante encontro realizado nesta quarta-feira (13), ficou definido a formação de uma comissão para discussão do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da saúde. A comissão será formada por membros da Prefeitura e dos servidores. “Temos garantido o diálogo contínuo com os servidores municipais por entendermos a importância que cada servidor tem na gestão pública. Trabalhamos para conquistar ainda mais avanços para os nossos servidores”, afirmou Allyson.

A Prefeitura Municipal de Mossoró recebeu nesta quarta-feira (13), servidores municipais da saúde para discutir pautas e avanços para a categoria. Os servidores foram recebidos pelo prefeito Allyson Bezerra.

Adílio César, representante dos servidores da saúde, destacou que “foi acordado fazer uma comissão para elaborar o novo plano de cargos dos servidores da saúde com participação de membros da administração e membros dos servidores da saúde. Saímos com essa questão da reformulação do plano, que é importante também”.

Também participaram da reunião pelo município, Humberto Fernandes (consultor-geral do município); Morgana Dantas (secretária de Saúde); Marcos Medeiros (subsecretário de Saúde) e pelos servidores da saúde: César Vasconcelos (dentista) e as enfermeiras Ediane Medeiros e Gracildes Almeida.