Confira os horários de funcionamento do comercio Mossoroense no feriado da semana santa

O feriado da Semana Santa, celebrado nesta Sexta-feira (15) irá alterar o funcionamento do comércio de Mossoró. Conforme acertado em convenções coletivas, na sexta-feira, com exceção de supermercados, as empresas do comércio varejista só poderão funcionar autorizadas através do cumprimento do Termo de Adesão do Sindicato do Comércio Varejista no Estado do RN (Sindilojas RN).

Já os serviços bancários de forma presencial, acontecem nesta quinta-feira (14), normalmente. As agências ficam fechadas no feriado e retornam com os atendimentos na segunda-feira (18).

Com relação a órgãos municipais e estaduais, apenas serviços essenciais, como atendimento de urgência e saúde e segurança pública, permanecerão com funcionamento normal entre quinta e sexta-feira (15).

Supermercados



Sexta-feira (15), aberto até às 13h.

Sábado (16) e domingo (17), funcionamento normal.



Comércio de rua



Sexta-feira (15), funcionamento facultativo (mediante solicitação de termo de abertura ao Sindilojas Mossoró).