“Trabalhamos para que o MCJ 2022 seja o mais organizado e estruturado de todos os tempos”

O prefeito Allyson Bezerra se reuniu, na manhã desta segunda (18), com secretários municipais para discutir o plano de segurança para o Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2022. De acordo com o gestor, um ofício já foi enviado ao Governo do Estado solicitando reforço das forças de segurança do Estado para o evento, que é o maior São João do Rio Grande do Norte e está no calendário de eventos juninos do país.