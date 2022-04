Zona rural recebe cursos técnicos de suinocultura e eletricista nesta segunda-feira, 18

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) inicia nesta semana mais dois cursos técnicos para moradores da zona rural de Mossoró.

A comunidade de São Romão vai receber o curso de suinocultura. O curso terá carga horária de 30 horas. Ele começa nesta segunda-feira (18) e se estenderá até a próxima sexta-feira (22), sempre no período da tarde. O outro curso é o de eletricista e será realizado no polo Jucuri. A atividade terá carga horária de 78 horas e será realizado num período de 10 dias.

O número de inscritos nos dois cursos vai variar de 11 a 15 pessoas. O representante de cada comunidade faz a lista do pessoal interessado em participar do curso e a equipe da pasta municipal preenche a ficha de inscrição do candidato.

A parceria entre SEADRU e SENAR já realizou cinco cursos técnicos neste ano. Já foram realizados cursos de derivados da mandioca, com duas turmas na comunidade APAMA, no polo Maísa, de horticultura, no Sítio Carmo, e de boneca de fio e artesanato em bordado rústico, ambos no Assentamento Hipólito.