Golpe na Internet: saiba o que fazer caso seja vítima de um crime digital

Casos de golpe na internet, ou estelionato virtual como também é conhecido, vem crescendo nos últimos anos e foi acentuado durante a pandemia da Covid 19. Os golpes de internet, como, por exemplo, a clonagem de redes sociais, são um risco cada vez mais evidente a quem está ativo na rede.

Recentemente a apresentadora da 95 FM Lilian Martins foi vítima de um golpe, e teve sua rede social hackeada. Criminosos utilizaram a conta para oferecer produtos. Segundo Lilian, vários amigos e conhecidos caíram no golpe.

Ela fez um boletim de ocorrência e começou a avisar a maior quantidade possível de conhecidos e seguidores sobre o golpe. Mas, mesmo assim, várias pessoas caíram nas fraudes dos criminosos.

“Recebi uma mensagem no direct do Instagram, oferecendo diárias em um hotel, desconfiei da fraude e perguntei se era golpe, a partir desse momento, não tive mais acesso a rede social, eles passaram a usar o meu instagram para oferecer produtos e a modalidade “robozinho do pix”, meu filho foi o primeiro que me ligou alertando do golpe”, disse Lilian.

A apresentadora disse que a primeira providência foi entrar em contato com um técnico em tecnologia da informação (TI), que conseguiu entrar na rede social e a orientou a fazer um boletim de ocorrência on line.

Eryca Tatyane é mestra em Ciência da Computação e diz que houve um aumento considerável de casos parecidos com o de Lilian “As delegacia estão cheias”, disse.

Segundo Eryca, a primeira providência é denunciar o golpe “A primeira coisa é pedir para denunciarem o instagram e os storys, pois assim a conta será desativada. Em seguida é entrar no email e tentar recuperar a conta, e a terceira coisa a fazer é registrar um boletim de ocorrência on line”, explica.

De acordo com Eryca, depois de recuperar a conta, o dono do perfil deve fazer o boletim de ocorrência, uma vez que alguém está se passando por ele em sua conta e vitimando pessoas.

Outra dica importante segundo Eryca, é não acreditar em dinheiro fácil, sorteios e promoções e não clicar em links, mesmo sendo de perfis conhecidos.

“Um conselho que posso dar é que ativem a notificação de dois fatores dos aplicativos, mantenham email, senha e telefone atualizados e os dígitos dos códigos reserva, de preferência anotados em lugar seguro em casa, assim as contas ficam asseguradas e quando pedirem os códigos de confirmação não divulguem por nada, mantenham também senhas fortes, com letras, números e caracteres especiais”, explicou.