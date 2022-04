Mossoró Cidade Junina 2022: Por que Alok tem tudo a ver com a festa? O DJ tem a versatilidade de adaptar seus trabalhos ao contexto do público. Isso significa que, se confirmado, surpresas virão. Você acha que ele pode compor a lista das grandes atrações do Mossoró Cidade Junina? Veja análise do jornalista @williamrobson

Por William Robson

Você acha que o Alok pode compor a lista das grandes atrações do Mossoró Cidade Junina? O maior nome da música eletrônica no Brasil, um dos melhores do mundo, foi cogitado a ser apresentar em Mossoró. A sua provável vinda, ao ser publicada na imprensa, teve repercussão imensa e imediata. Somente no perfil do Mossoró Hoje, no Instagram, foram mais de 500 comentários positivos. Afinal, Alok não é qualquer atração. E não deve atrair apenas o mossoroenses para a Estação das Artes, mas fãs dos Estados vizinhos vão se juntar à multidão no dia da festa. É provável que falte chão.

Caruaru, outra cidade que abriga um dos maiores eventos juninos do Brasil, já provou por duas vezes que Alok combina com o período. Agora será a terceira em Pernambuco. Alok vai estar no palco onde também pisarão Cláudia Leitte e Elba Ramalho. Ou seja, a diversificação quebra com a ortodoxia do evento para angariar gostos dos mais variados e surpreendentes.

O Mossoró Cidade Junina volta de forma presencial e com um objetivo: ser o mais organizado e marcante em relação ao anos anteriores. O line-up de atrações, já muito elogiado, aguarda uma atração-surpresa ainda não divulgada. Alok surgiu no radar, embora ainda não confirmado. Porém, o nome agradou ao mossoroense.

Quem já teve a oportunidade de assistir ao show do Alok em um Sâo João, como em Carauru, comentou nas redes sociais. "Melhor show que já vi em minha vida. Amei demais. Espero que você venha novamente pra o São João de Caruaru em todos os anos. Você sempre será bem vindo. Foi maravilhoso. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho. Alok, o melhor dj do mundo", disse Maria Aparecida, no Facebook. " Foi o melhor shooow, melhor noite, melhor tudooo", ressaltou Cami Silva, na grafia original.

O MCJ 2022 também será o do reencontro. Caruaru fala de Alok e Elba. Mossoró pode dizer Alok e Alceu Valença. Com um repertório vasto, que ultrapassa as cem músicas, Alok tem a versatilidade de adaptar seus trabalhos ao contexto do público. Isso significa que, se confirmado, surpresas virão.

Sem falar que, além das músicas, Alok impressiona pelo coreografia de luz que cortam o palco na batida do som. Ele falou da retomada dos shows após o período mais severo da pandemia. " Eu estou sentindo que é um reencontro depois de dois anos cancelados. É um privilégio enorme poder estar aqui e me reconectar com as pessoas e nos abraçando novamente", afirmou, em entrevista ao site PopLine.

Portanto, o setlist do mais famoso DJ do Brasil sempre coloca muita gente pra dançar e cantar junto. E será que isso não tem a ver com o Mossoró Cidade Junina neste clima de reencontro? Ele costuma mesclar remixes de megahits do pop e do rock com sucessos próprios e outros estilos também. Quem sabe Mossoró não sente esta emoção que o São João de Caruaru já conhece tão bem.